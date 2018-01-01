"Соседи падали в обморок". В Португалии экстренно сел самолет из-за невыносимо вонючего пассажира

Мужчину вывели из Boeing 737, а его "жертвам" оказали медпомощь.
Причиной такого решения экипажа стало невыносимое зловоние от одного из пассажиров, сообщает Mirror.
Пассажиры, оказавшиеся поблизости от дурнопахнущего мужчины, начали падать в обморок, у некоторых даже открылась рвота. Отмечается, что экипаж попытался изолировать вонючего пассажира в туалете самолета, но это не помогло.
Поэтому пришлось экстренно идти на посадку в Португалии. Там мужчину вывели из Boeing 737, а его "жертвам" оказали медпомощь.
Представители компании Transavia Airlines подтвердили, что самолет совершил экстренную посадку, указав, что произошло это "по медицинским причинам".
Напомним, ранее сообщалось, что во Вьетнаме полуголые модели устроили в самолете для футболистов "тошнотворное шоу".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram