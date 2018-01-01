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"Сослали в ссылку": журналист рассказал о судьбе экс-главаря "ЛНР" Плотницкого

Сегодня, 15:56
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1 / 2 Стала известна судьба Игоря Плотницкого (Коммерсантъ)

У Плотницкого в Воронеже давний бизнес.

В России экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого "сослали в ссылку" в Воронеж, где он занимается бизнесом, рассказал журналист Александр Чаленко.

По его словам, у Плотницкого в Воронеже был бизнес еще с "начала кормления" (вероятно, имеется в виду с того времени, как он стал главарем "ЛНР").

"Его туда в ссылку сослали. Романс "Раздайте патроны поручик Плотницкий…" слышал уже?" — написал Чаленко в комментарии к сообщению пользователя Всеволод Емелин в Facebook.

Ранее народный депутат Дмитрий Тымчук сообщал о том, что Плотницкий проживает в собственном дорогом особняке, расположенном в элитном подмосковном поселке Барвиха.

Напомним, в СМИ появлялась информация о том, что бывший главарь "ЛНР" был взят под стражу и находится в петербугском СИЗО "Кресты".

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Теги:  
Игорь Плотницкий, Александр Чаленко, ссылка, Воронеж
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