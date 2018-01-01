Сотни погибших. В ООН назвали число жертв российских авиаударов в Сирии

Ситуация в Сирии требует рассмотрения в Международном уголовном суде.

Российская авиация в Сирии mil.ru

В районах провинции Идлиб , находящихся под контролем повстанцев, за прошедшую неделю авиаудары авиации РФ и армии Асада убили 230 мирных жителей.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, он получил сообщения, в том числе видеоматериалы о возможном использовании "токсичных агентов" 4 февраля в контролируемом повстанцами городе Саракеб в провинции Идлиб, пишет Reuters.

По его словам, он получил сообщения, в том числе видеоматериалы о возможном использовании "токсичных агентов" 4 февраля в контролируемом повстанцами городе Саракеб в провинции Идлиб.

"После семилетнего паралича в Совете Безопасности ООН, ситуация в Сирии взывает о передаче в Международный уголовный суд, также как к гораздо более согласованным усилиям государств по установлению мира", — заявил он.

Напомним, 3 февраля в Сирии в небе над Идлибом повстанцами был сбит российский штурмовик Су-25.