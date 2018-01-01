Сотни тысяч парижан празднуют на улицах города победу сборной Франции на ЧМ-2018 (фото, видео)

Сборная Франции выиграла второй титул чемпионов мира в истории Чемпионата.

Франция бурно празднует победу своей национальной сборной на Чемпионате мира 2018, сотни тысяч жителей французской столицы вышли на улицы города. На улицах идут массовые народные гуляния.

Сборная Франции выиграла второй титул чемпионов мира в истории Чемпионата. Впервые команда выиграла мундиаль ровно 20 лет назад — в 1998 году.

Парижане крайне бурно встретили победу сборной Франции над командой Хорватии. За финальным матчем болельщики наблюдали из специальной фан-зоны около Эйфелевой башни.

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Напомним, капитан хорватской сборной Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018 и получил Золотой мяч.

Сборная Франции в финальном матче Чемпионата мира 2018 года на московском стадионе "Лужники" обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 и второй раз в своей истории победила на ЧМ.

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