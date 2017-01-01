Сотни убитых и раненых. "Стрелок" назвал реальные потери российских наемников в Сирии

Говорить о сокращении численности российского военного контингента в Сирии не приходится.
"Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК "Вагнер". В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто "в курсе" - его и так знают", — отметил "Стрелок".
Гиркин также конкретизировал данные о потерях российских наемников в Сирии за минувший год.
"Ничего особо нового не услышал. Разве что, некоторую конкретику по потерям "Вагнера" за минувший год (на конец ноября — 210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых" — и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК "каждый пятый" "одвухсотился", — рассказал Гиркин в сообщении на livejournal.com.
Он добавил, что данная статистика может быть не полной. Его собеседник рассказал, что говорить о сокращении численности российского военного контингента в Сирии не приходится. Наоборот, число российских военных и наемников постоянно растет.
Напомним, ранее сообщалось, что российские наемники "Вагнера" после Сирии и Донбасса отправились в новую "командировку".