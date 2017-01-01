Совершена атака на сирийскую авиабазу России: видео инцидента

Данный обстрел российских позиций стал уже вторым за минувшую неделю.

Российская авибаза Хмеймим (Сирия) "ФАН"

В воскресенье, 7 января, в Сирии беспилотники без опозновательных знаков провели массированную атаку авиабазы Хмеймим, принадлежащей российским Вооруженным силам.

На самодельные беспилотные летательные аппараты среагировала система безопасности и запустила оповещающие сирены, сообщает агентство "Orient News".

По предварительной версии событий, с российской авиабазы также был произведен ответный обстрел беспилотников, однако о его результатах пока ничего не известно.

Кроме того, немногим позднее об услышанных им звуках стрельбы, взрывов и сирен на своей странице в сервисе микроблогов Twitter сообщил сирийский журналист Кеворк Алмассиан. По его данным, в результате атаки среди российских военных появились раненые.

Согласно данным сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, атака совершалась с базы террористической группировки "Исламское государство" в Латакии.

Напомним, ранее были опубликованы фото последствий предыдущего обстрела российской авиабазы в Сирии.