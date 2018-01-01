"Совершеннейшая свинья". Американский журнал поставил на обложку жесткую карикатуру на Трампа

В США журналисты в который раз "прошлись" по "хозяину Белого дома".

Дональд Трамп Фото: Reuters

Авторитетное американское издание New York Magazine на обложку очередного номера поместило карикатурный фотоколлаж, на котором президента США Дональд Трамп изображен в образе свиньи.

Снимок обложки опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter журналист издания Яшар Али. "Дело не в тайном сговоре. И не в безграмотной политике. Не в жестокости. А в коррупции, глупец", — именно так подписан фотоколлаж.

Тот самый фотоколлаж Twitter

Также Али опубилковал ссылку на главную статью номера New York Magazine, в которой политику президента США подвергли жесткой критике.

Напомним, ранее в США известное издание украсило обложку обнаженным рисунком Трампа