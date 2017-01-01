Совершившие побег бабуины устроили переполох в зоопарке Парижа

В целях безопасности посетители были эвакуированы.

Полиция в рамках мер безопасности перекрыла прилегающие к зоопарку дороги Фото:twitter.com/InfosFrancaises

В столице Франции в Венсенском зоопарке из вольера совершили побег четыре бабуина.

Работа учреждения была приостановлена, а посетители эвакуированы, сообщает УНИАН со ссылкой на The Local.

"Четверо (обезьян) убежало. Сейчас они находятся в лесистой зоне парка", - сказал работник зоопарка.

Как именно бабуины смогли открыть вольер – остается загадкой. Однако в полиции посчитали, что обезьяны могут быть опасны, поэтому было принято решение перекрыть все прилегающие к зверинцу автомобильные дороги.

Напомним, ранее неадекватная выходка произошла в зоопарке России. Однако совершили ее не звери, а люди. В селе Борисовка (Приморский край, РФ) агрессивные посетители зоопарка "Чудесный" атаковали тигрицу, льва и нескольких других животных.