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Совет ЕС ужесточил санкции, введенные против КНДР

Сегодня, 16:04

Евросоюз работает над собственными ограничительными мера в отношении республики.

КНДР,флаг
Флаг КНДР, иллюстрация Reuters
Во вторник, 10 октября, Совет Европейского Союза ужесточил санкции против Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которой предусмотрено введение секторальных ограничительных мер.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Совета.

Издание уточнило, что ЕС работает над собственными, дополнительными санкциями в отношении страны для реализации резолюций СБ Организации и усиления их эффекта.

"… санкции были приняты в ответ на продолжающуюся активность КНДР в области ядерных вооружений и развития баллистических ракет — за нарушение и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН", — отмечается в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи. Глава государства говорил, что документ перекроет источники поступлений, которые оказывают финансовую поддержку усилиям республики по созданию самого смертельного оружия, известного человечеству.

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КНДР, ЕС, Совет ЕС, санкции, Совбез ООН
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