Совет ЕС ужесточил санкции, введенные против КНДР

Евросоюз работает над собственными ограничительными мера в отношении республики.

Флаг КНДР, иллюстрация Reuters

Во вторник, 10 октября, Совет Европейского Союза ужесточил санкции против(Северная Корея) в рамках выполнения

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Совета.

Издание уточнило, что ЕС работает над собственными, дополнительными санкциями в отношении страны для реализации резолюций СБ Организации и усиления их эффекта.

"… санкции были приняты в ответ на продолжающуюся активность КНДР в области ядерных вооружений и развития баллистических ракет — за нарушение и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН", — отмечается в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Северной Кореи. Глава государства говорил, что документ перекроет источники поступлений, которые оказывают финансовую поддержку усилиям республики по созданию самого смертельного оружия, известного человечеству.