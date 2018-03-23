Совет нацбезопасности США рекомендует Трампу выслать дипломатов РФ — CNN

Скорее всего, российских дипломатов вышлют из США в начале следующей недели.
Трамп обдумывает подобное решение и ещё не определился, сколько дипломатов покинут США, сообщает CNN со ссылкой на источники.
"Если президент решит выслать дипломатов РФ, то это вероятно, произойдет в начале следующей недели", — заявляет источник.
Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.
После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.
МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.