Советник рассказал, как Трамп может помешать экс-директору ФБР свидетельствовать в Сенате

Президент США должен принять решение, стоит ли ему ссылаться на доктрину о привилегии исполнительной власти, отметил Конуэй.
Об этом рассказал советник главы государства Келлиан Конуэй, пишет УНИАН со ссылкой на The Independent.
По данным агентства, запланировано, что экс-чиновник будет свидетельствовать перед комитетом по вопросам разведки.
"Трамп должен принять решение, стоит ли ему ссылаться на доктрину о привилегии исполнительной власти", — отметил Конуэй.
Юридические эксперты предполагают, что это может быть использовано для того, чтобы остановить Коми от дачи показаний. Тем не менее, такой маневр, скорее всего, привлечет критику и может быть оспорен в суде.
Ранее западные СМИ писали, что Дональд Трамп хвастался перед главой МИД России Сергеем Лавровым и российским послом в Штатах Сергеем Кисляком, что уволил "невменяемого" Джеймса Коми с поста директора ФБР, чтобы облегчить давление из-за расследования действий россиян во время выборов в стране.