Советник Трампа рассказал, какими способами Россия пытается настроить людей друг против друга

РФ усовершенствовала свою стратегию, отметил Макмастер.

Нужно найти способ противостоять российской стратегии, отметил советник президента США obozrevatel.com

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что Россия с помощью дезинформации, пропаганды и соцсетей пытается расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.

РФ усовершенствовала свою стратегию по многим параметрам, нужно найти способ противостоять ей, рассказал он в интервью "Голосу Америки".

"… эта новая угроза включает использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга", — отметил собеседник.

По его словам, власти Штатов коснулись этой проблемы в Стратегии национальной безопасности страны. "…потому что для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права человека, верховенство права и демократия", — добавил советник.

Напомним, в начале декабря 2017 года Герберт Макмастер говорил, что пришло время для жесткого разговора с Россией из-за ее поддержки правительства Сирии и подрывных действий в Европе.