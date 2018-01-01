Советская атрибутика и георгиевские ленты. В Москве прошла репетиция парада к 9 мая: фото

Возглавил мероприятие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В Москве отрепетировали парад ко Дню Победы Reuters

В Москве 6 мая прошла репетиция парада ко Дню Победы , который состоится в столице России 9 мая.

По Красной площади маршем прошли военные и силовики различных видов войск, а также проехала военная техника. Фото опубликовало агентство Reuters.

Принимал репетицию парада министр обороны РФ Сергей Шойгу. Мероприятие было масштабным, поскольку в связи с ним перекрыли движение на центральных улицах Москвы.

По главной площади страны прошагали 14 тысяч военнослужащих, проехало свыше 100 боевых машин, в том числе военные роботы. Были замечены также три боевые машины под названием "Терминатор".

Напомним, в так называемых "столицах" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" проходят репетиции военных парадов ко Дню Победы. На улицы оккупированных Луганска и Донецка по такому случаю вывели большое количество военной техники.

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