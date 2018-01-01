"Советский почерк". Лия Ахеджакова сравнила Украину и СССР

Яблоком раздора в очередной раз стали поездки русских артистов в аннексированный Крым.

Лия Ахеджакова "Коммерсант"

Известная советская и российская актриса Лия Ахеджакова заявила о том, что власти Украины поступают несправедливо по отношению к некоторым артистам из РФ.

Такое сообщение в воскресенье, 4 марта, опубликовал портал "Крым.Реалии".

По мнению актрисы, запрещать въезд в Украину российским артистам, посетившим аннексированный Крым - неправильно. "Неправильная (мера – редакция.). А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же – советский. Я замечаю это. И на Майдане не этого хотели ребята, и жизни свои эти ребята из "Небесной сотни" отдали не за это", – отметила Ахеджакова.

По ее мнению, "то, что человек снимается в кино в Крыму, ни о чем не говорит". Ахеджакова также считает, что российские артисты "выступают там, где им говорят, не имея выбора".

"Мы артисты, нас везут – вот в чем ужас. И мы будем танцевать там, куда полетит наш самолет. В Сирию – так в Сирию. Веселиться после того, что случилось в Алеппо. Понимая, какой ценой дался этот праздник. Артисты Ансамбля песни и пляски им. Александрова работали в таком же коллективе, каким для меня является театр", - резюмировала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известная российская певица попала в базу "Миротворца" за выступление в "ДНР".



