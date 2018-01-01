Создатель "Новичка" назвал отравление в Эймсбери новой атакой

Химик не сомневается, что преступление было подготовлено на государственном уровне.

Новое отравление всколыхнуло Британию Фото: Reuters

Один из разработчиков яда "Новичок", российский химик Вил Мирзаянов заявил, что отравление мужчины и женщины нервно-паралитическим ядом в британском городе Эймсбери является очередной атакой государственного масштаба.

"Я думаю, что это разные [инциденты], конечно, разные. Потому что этот "Новичок", это вещество — оно неустойчиво, тем более во влажной атмосфере. Он влагонеустойчив, он разлагается. За четыре месяца со дня отравления Скрипалей все должно разложиться, это свежая атака", — цитирует Мирзаянова Русская служба ВВС.

По словам разработчика, отравить людей таким веществом не способны террористы-любители.

"Это только на государственном уровне подготовлено, и люди могут сделать это только с помощью химического оружия, подготовленного с помощью государства", - убежден он.

Мирзаянов настаивает, что "Новичок-234" разрабатывали и изготавливали только в Советском Союзе, а потом и в России, и его продолжают производить в этой стране, поскольку данный яд не запрещен никакими конвенциями.

Химик также сообщил, что для гибели человека надо всего 2 миллиграмма отравляющего вещества, причем не распыленного из баллончика (может отравиться сам исполнитель), а нанесенного на что-то, откуда яд и попадает на кожу человека.

Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram