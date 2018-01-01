Создатель "Новичка" раскрыл тайну противоядия от токсина

Советский ученый подчеркнул, что эти препараты не способны излечить пораженный организм человека.

Вил Мирзаянов заявил, что противоядие от "Новичка" существует, но излечиться им невозможно BBC.com

Ученый Вил Мирзаянов, который является разработчиком токсина "Новичок", использованным в Британии для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии , рассказал журналистам о наличии противоядия.

В интервью русской службе BBC он откровенно признал, что существуют препараты, способные остановить в организме человека необратимые процессы распространения яда.

"Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека", — сказал Мирзаянов.

Исследователь отметил, что Скрипалю и его дочери после госпитализации, очевидно, ввели противоядие, однако процесс интоксикации организма был уже значительным. Мирзаянов убежден, что это помогло спасти жертв от смерти, однако препарата, который бы помог в данном случае вылечить человека, не существует.

Напомним, ранее в интервью Мирзаянов заявлял, что хочет принести извинения пострадавшим, поскольку во время разработки был уверен в благих намерениях своей работы.