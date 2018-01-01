Создатель яда "Новичок" хочет извиниться перед Скрипалем: "Жаль, что я участвовал в разработке"

Советский ученый был убежден, что производит оружие защиты, а не поражения.

Вил Мирзаянов сожалеет, что разработал токсическое вещество "Новичок" Фото: Reuters

Разработчик токсина "Новичок" , которым в Британии был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, хочет принести извинения пострадавшим.

В 1970-80-х года Вил Мирзоянов был заведующим кафедрой иностранной технической контрразведки в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии в Москве. Именно он создал класс нервных агентов, которые впоследствии получили название "Новичок", сообщает The Daily Beast.

"Я бы сказал ему, что мне очень жаль, что я участвовал в разработке этого оружия", - сказал Мирзаянов.

Ученый, который сейчас проживает в американском штате Нью-Джерси, утверждает, что во времена холодной войны с коллегами-учеными даже предположить не мог, что его разработки будут использовать в скрытом убийстве.

"Я не мог себе представить. Никто не мог себе представить. Это возмутительно. В то время мы были убеждены в том, что разрабатываем это оружие и проверяем для защиты страны и обороны, - сказал Мирзаянов. - Это была не наша цель. Ни один из ученых не предполагал, что он будет использоваться с террористической целью. Это была военная вещь. Это было оружие массового убийства".

По словам ученого, полное выздоровление после отравления "Новичком" наступить не может.

Как ранее он заявлял в интервью, даже если Скрипаль и его дочь выживут, они никогда уже не поправятся.