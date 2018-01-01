"Спал на полу в зале суда". Лещенко рассказал об изнурительных допросах Лазаренко в США

Павел Лазаренко был вынужден после дня пребывания в тюрьме целую ночь быть на телефонной связи во время допросов.

Павел Лазаренко спал на полу в суде США hromada.kiev.ua

В США задержанного экс-премьеракаждый вечер перевозили из тюрьмы в окружной суд Сан-Франциско для того, чтобы он присутствовал (по телефону) во время допросов свидетелей по его делу, рассказал народный депутат Сергей Лещенко, автор расследования о деятельности Лазаренко.

В связи с тем, что допросы проводились в Европе, из-за разницы во времени, Лазаренко был вынужден после дня пребывания в тюрьме целую ночь быть на телефонной связи во время допросов, объяснил Лещенко в интервью на канале 112.

"В американской тюрьме нет тихого часа и возможности поспать днем. Поэтому после трех дней подряд, когда он был вынужден ночью не спать, он просто лег и обессиленный заснул на полу в зале заседания американского суда", — рассказал Лещенко со ссылкой на ходатайства адвокатов Лазаренко.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что США могут передать Украине большую часть конфискованных средств экс-премьер-министра Павла Лазаренко.

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