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Спасение детей из пещеры в Таиланде: появилась первая жертва

Сегодня, 11:02

Трагическая гибель профессионального пловца ставит под сомнение первых из двух вариантов спасения детей.

дети в Тайланд_тайланде_пещера
При спасение детей из пещеры в Таиланде умер один из спасателей. Reuters
При спасении 12 детей из подтопленной пещеры в Таиланде погиб дайвер.

Самарн Пунане – опытный спасатель, ранее он служил на военно-морском флоте водолазом, а в данном случае выступал волонтера.

Он доставлял в пещеру баллоны с кислородом, оставляя их вдоль потенциального маршрута эвакуации. Однако в итоге ему самому не хватило воздуха из-за дефекта в снаряжении – он потерял сознание. Попытки его спасти не помогли.

Трагическая гибель профессионального пловца ставит под сомнение первых из двух вариантов спасения детей:

  • первый: провести детям инструктаж по дайвингу и с опытными сопровождающими провести их назад через подземные туннели;
  • второй — выкачать воду из пещер через просверленные дыры.

Напомним, спасать мальчишек помогали двое волонтеров-дайверов из Украины. Именно украинцы обучали тайских морпехов, как нырять в сложных пещерных условиях.

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Теги:  
Таиланд, дети, спасение, дайвер, смерть
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