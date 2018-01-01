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Спецпредставитель Госдепа оценил вероятность предложенного Путиным референдума на Донбассе

Сегодня, 19:55

Курт Волкер выступил с детальным рассмотрением вопроса в эфире украинского телевидения.

Путин на саммите
Владимир Путин на саммите Reuters
Спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства − Госдепартамента США – по делам Украины Курт Волкер заявил, что проведение любых референдумов во временно оккупированных боевиками районах Донбасса невозможно.

Соответствующее мнение он озвучил в эфире телеканала "112". "Вы, возможно, видели, что Белый дом уже сделал заявление и отклонил это предложение. В условиях, когда нет контроля украинского правительства над этими территориями, люди живут в ситуации опасности, нет свободы передвижения, и есть люди, которые оттуда уехали, - никакого референдума не может там произойти. Он не будет иметь легитимности", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что идею проведения референдума во временно оккупированных районах Донбасса предложил президент РФ Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Позднее американский конгрессмен сравнил поведение в украинском вопросе Путина и Сталина.

 

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Теги:  
Россия, Украина, Донбасс, референдум, Владимир Путин, Курт Волкер, Госдеп, США
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