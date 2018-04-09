Спецпрокурор США расследует пожертвование украинского олигарха в фонд Трампа

Виктор Пинчук пожертвовал фонду Трампа крупную сумму денег за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве.
Проверка касается документов, которые группа компаний Trump Organization ранее предоставила по запросу спецпрокурора. В бумагах есть подтверждение того, что в сентябре 2015 года Пинчук пожертвовал фонду Трампа крупную сумму денег за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве, пишет The New York Times со ссылкой на три источника, близких к расследованию.
По данным NYT, украинский олигарх, который приходится зятем экс-президенту Украины Леониду Кучме, начиная с 2006 года перечислил также более 13 млн долларов в благотворительный фонд Билла и Хиллари Клинтон.
Отмечается, что, по словам бывшего эксперта службы налоговых сборов США Маркуса Оунса, выплаты Пинчука "вызвали любопытство", поскольку были направлены в ходе предвыборной кампании от иностранного гражданина и "похожи на попытку приобрести влияние".
Напомним, в США в рамках расследования дела о вмешательстве РФ в выборы уже были предъявлены обвинения 13 россиянам.