Спецпрокурор США расследует пожертвование украинского олигарха в фонд Трампа

Виктор Пинчук пожертвовал фонду Трампа крупную сумму денег за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве.

В США расследуют выплаты Виктора Пинчука pinchukfund.org

Обстоятельства пожертвования украинским олигархом Виктором Пинчуком 150 тысяч долларов благотворительному фонду Дональда Трампа осенью 2015 года стало предметом изучения офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует российское влияние на выборы президента США в 2016 году.

Проверка касается документов, которые группа компаний Trump Organization ранее предоставила по запросу спецпрокурора. В бумагах есть подтверждение того, что в сентябре 2015 года Пинчук пожертвовал фонду Трампа крупную сумму денег за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве, пишет The New York Times со ссылкой на три источника, близких к расследованию.

По данным NYT, украинский олигарх, который приходится зятем экс-президенту Украины Леониду Кучме, начиная с 2006 года перечислил также более 13 млн долларов в благотворительный фонд Билла и Хиллари Клинтон.

Отмечается, что, по словам бывшего эксперта службы налоговых сборов США Маркуса Оунса, выплаты Пинчука "вызвали любопытство", поскольку были направлены в ходе предвыборной кампании от иностранного гражданина и "похожи на попытку приобрести влияние".

Напомним, в США в рамках расследования дела о вмешательстве РФ в выборы уже были предъявлены обвинения 13 россиянам.