В Британии "вычислили" секретную лабораторию РФ, изготовившую "Новичок" — The Times

Сотрудники британских спецслужб смогли установить источник яда при помощи научного анализа и сведений разведки, узнало западное издание.

Британия знала о существовании российской лаборатории, где "Новичок" был сделан, до нападения на Сергея Скрипаля, отметило The Times "Коммерсант"

В Великобритании спецслужбы считают, что "вычислили" местонахождение секретной российской лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество "Новичок" , которое было использовано для отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сотрудники спецслужб смогли установить источник яда при помощи научного анализа и сведений разведки через несколько дней после покушения на жизнь людей, пишет The Times со ссылкой на источники.

"Британия знала о существовании объекта, где яд "Новичок" был сделан, до нападения (осуществленного — Ред.) 4 марта, это понятно", — отметило издание.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.