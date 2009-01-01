Спецслужбы Германии обвинили Россию в попытках подорвать отношения между США и ЕС — СМИ

Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов.

В Германии Федеральная разведывательная служба (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвиняют Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США.

Об этом идет речь в совместном докладе, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием "PsyOps" (аббревиатура от "Psychologische Operationen" — "Психологические операции". — Ред.), на который ссылается журнал Der Spiegel, пишет Deutsche Welle.

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

Как сообщалось, в Германии не исключают попыток влияния извне во время проведения выборов в Бундестаг в сентябре этого года. В связи с этим немецкие контрразведчики просят предоставить им возможности отвечать на хакерские атаки кибернападениями на самих хакеров.

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