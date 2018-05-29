Спикер МИД РФ Захарова рассказала о планах на предстоящий отпуск

Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что многих интересует, будет ли она отдыхать на территории России.

Захарова подчеркнула, что многих интересует, проведет ли она отпуск в России Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, где проведет отпуск.

Как сообщает РИА Новости, 28 мая спикер дипломатического ведомства прилетела в Париж. Ее визит приурочен к Первому заседанию французского-российского Парламентского сигарного клуба.

"Первые три дня отпуска будут посвящены именно этому. А потом — на родину, и отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить", — сказал Захарова.

По словам представителя российского МИДа, в этом году проводить отпуск в Крыму она не намерена, поскольку отдыхала там уже несколько раз. Точное место отдыха на территории России Захарова оставила в тайне.

Напомним, Захарова назвала реакцию украинской стороны на открытие Керченского моста актом "отчаяния и полной безнадеги".

Читайте наши новости в Facebook