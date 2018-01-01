Спустя три дня в России объявили национальный траур по жертвам пожара в Кемерово

Траур объявлен 28 марта.

Путин подписал указ об объявлении траура в России из-за трагедии в Кемерово. 0629.com.ua

Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. При этом на официальном интернет-портале документ, по состоянию на 13:20 по киевскому времени, опубликован не был.

Стоит отметить, что в самой В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур. Несколько российских регионов также объявили траур на своей территории. В разных городах по всей России были организованы акции памяти.

Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что ничего не знает о том, будет ли по 64 сгоревшим объявляться общенациональный траур.

Напомним, при пожаре в Кемерово погиб 41 ребенок, заявили родственники погибших. Ранее уже сообщалось, что в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" могли погибнуть около сорока детей.

Отметим, что во вторник утром, возле здания администрации Кемерово люди собрались на стихийный митинг. Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что активисты не нашли в морге тела погибших детей. Трупы детей, погибших при пожаре в торговом центре, увезли на хладокомбинат, говорят очевидцы.

Кроме того, по данным СМИ, с родных погибших на пожаре в Кемерово людей требуют подписку о неразглашении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прокомментировал трагедию в Кемерово: "Это не боевые действия". Он провел совещание в Кемерово.