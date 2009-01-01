"Спутники падают, ракеты не взлетают". Эксперт рассказал о новых "космических проблемах" России

Запуск ракеты носителя "Союз 2.1А" перенесен на 14 октября.

Эксперт рассказал о «космических проблемах» РФ Reuters

Россия в последний момент отменила запуск транспортного космического корабля "Прогресс МС-07" из-за внезапно пропавшей телеметрии.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

Он подчеркнул, что запуск, ракеты носителя "Союз 2.1А" перенесен на 14 октября.

"Напомню, что недавно возник конфуз с запущенными 14 июля на околоземную орбиту спутниками, всё той же ракетой-носителем "Союз-2.1а". Так, два космических аппарата не вышли на связь и попросту были потеряны, а четыре сбились с орбиты.

Космические проблемы продолжают преследовать сверхдержаву, покоряющую околоземные просторы. Спутники падают, ракеты если и взлетают, то с неоднократными переносами. По сути, даже частная компания "Space X" опережает могучий "Роскосомс" по запускам!

И это не удивительно, ведь российская космонавтика сейчас переживает непростое время, когда наработки эпохи СССР себя исчерпали, как в отношении технологий, так и наличия специалистов старой школы, а проблематика современной школы очевидны как никогда. И череда неудач, которая превратилась в устойчивый тренд, тому прямое доказательство", — пишет "Злой одессит".

"Космос не ваш", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ракета с украинским двигателем успешно вывела на орбиту два спутника.