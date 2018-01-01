США, Британия и Франция представили новый проект резолюции ООН по Сирии

Переговоры по резолюции должны начаться в понедельник.

СБ ООН отклонил внесенную РФ резолюцию Официальный сайт ООН

В Совбезе ООН США, Франция и Великобритания представили проект новой резолюции по расследованию химатак в Сирии

В проекте резолюции содержится призыв к беспрепятственным поставкам гуманитарной помощи, обеспечению прекращения огня, и требуют, чтобы Сирия "конструктивно" участвовала в мирных переговорах под руководством ООН, сообщает AFP.

"Переговоры по резолюции должны начаться в понедельник. Но дипломаты заявили, что пока не ясно, когда СБ ООН будет голосовать за проект", — говорится в сообщении.

Ранее Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

Кроме того, Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

Позднее в США назвали условие для нового удара по Сирии.