США будут наращивать ядерные вооружения малой мощности для сдерживания России

В ядерной доктрине в качестве возросшей внешней угрозы называются Россия, а также Китай, КНДР и Иран.

В США обнародовал проект новой ядерной доктрины, распоряжение о которой президент Дональд Трамп отдал в январе 2017 года.

Документ под названием "Обзор ядерной политики", который содержит 64 страницы, подготовленный Минобороны США, опубликовало издание The Huffington Post.

В документе в качестве возросшей внешней угрозы называются Россия, а также Китай, КНДР и Иран.

Новая ядерная доктрина США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе ядерных вооружений малой мощности.

США не хотят считать противником ни Россию, ни Китай; Вашингтон стремится к налаживанию стабильных отношений и с Москвой, и с Пекином.

В документе, в частности, предлагается модернизировать ядерную триаду, включающие атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме этого, объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращении "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

В проекте документа также звучит призыв к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений — боеголовок с низкой взрывной силой. Суть инициативы заключается в том, что текущие ядерные снаряды обладают слишком большим разрушительным воздействием, чтобы их использовать, уточняет издание.

Прежде всего речь в документе идет о создании ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для ракет Trident D5.

В публикации говорится, что в докладе ставка делается на разработку нового, так называемого "ядерного оружия малой мощности" — боеголовок с меньшей взрывной силой.

"Логика тех, кто настаивает на разработке меньших ядерных зарядов, заключается в том, что наше нынешнее ядерное оружие является слишком большим и имеет слишком высокий летальный эффект, чтобы когда-либо быть использованным", — отмечается в публикации. Ядерное оружие малой мощности оказывает более мягкий эффект.

Кроме того, в документе подчеркивается, что Россия также угрожает использовать ядерное оружие малой мощности. Поэтому, США должны сравняться с количеством такого вида оружия с россиянами и получать сдерживающий фактор в этом смысле.

Напомним, в США планируют ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку для ракет Trident с низким уровнем урона.