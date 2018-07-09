США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина

Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Reuters

Вашингтон пообещал Киеву, что президент США Дональд Трамп не станет поступаться интересами Украины на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах Украины.

"Мы получили четкие заверения американской стороны, что интересы Украины будут учтены и защищены", - цитирует собеседника агентства "Лента.Ру".

Отмечается, что украинские власти рассчитывают на дипломатическую и финансовую поддержку Белого дома в противостоянии с РФ.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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