США готовы дать силовой ответ Северной Корее в случаи необходимости

Тиллерсон заявил о намерении США продолжить развертывание в Южной Корее противоракетной системы THAAD.
Об этом пишет facenews.
"Ничего не исключается", — ответил Тиллерсон на вопрос журналиста, рассматривает ли Вашингтон возможность оснащения союзников ядерными средствами.
Ранее в пятницу Тиллерсон заявил в Сеуле, что в случае усиления угроз со стороны КНДР для Соединенных Штатов и их союзников Вашингтон может дать силовой ответ. Он также заявил о намерении США продолжить развертывание в Южной Корее противоракетной системы THAAD.
Напомним, Южная Корея предлагает исключить Северную Корею из ООН.