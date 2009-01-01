США готовы дать силовой ответ Северной Корее в случаи необходимости

Тиллерсон заявил о намерении США продолжить развертывание в Южной Корее противоракетной системы THAAD.

EPA / UPG

США не исключают возможности вооружения и оснащения ядерным оружием стран-союзников в Восточной Азии для того, чтобы сдерживать агрессию КНДР , если она возникнет, заявил в интервью американскому телеканалу Fox News госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Об этом пишет facenews.

"Ничего не исключается", — ответил Тиллерсон на вопрос журналиста, рассматривает ли Вашингтон возможность оснащения союзников ядерными средствами.

Ранее в пятницу Тиллерсон заявил в Сеуле, что в случае усиления угроз со стороны КНДР для Соединенных Штатов и их союзников Вашингтон может дать силовой ответ. Он также заявил о намерении США продолжить развертывание в Южной Корее противоракетной системы THAAD.

Напомним, Южная Корея предлагает исключить Северную Корею из ООН.