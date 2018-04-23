США готовы снять санкции с Дерипаски при одном условии

В Минфине отметили, что не хотят, чтобы негативное влияние ощутили на себе простые трудолюбивые россияне.

Русал может избавиться от санкций, если Олег Дерипаска продаст акции Фото: Facebook/UC Rusal

В министерстве финансов США заявили о готовности ликвидировать санкции против российского олигарха Олега Дерипаски и его предприятия, алюминиевого гиганта Русал. Для этого Дерипаска должен продать свой пакет акций компании.

"Русал почувствовал влияние санкций США из-за того, что связан с Олегом Дерипаской, но правительство США не ставило целью санкций против трудолюбивых людей, которые зависят от РусАла и его дочерних компаний. РусАл обратился к нам с ходатайством о делистинге. Учитывая влияние на наших партнеров и союзников, мы выдаем общую лицензию, продлевающую период обслуживания и увольнения, в то время как мы рассматриваем ходатайство РусАла", - цитирует сайт Минфина США министра Стивена Мнучина.

Как пишет Bloomberg, сегодняшнее заявление Минфина США вызвало падение цен на алюминий на 5%. Кроме того, издание пишет, что последние две недели из-за санкций против РусАла на рынке металлов царил полный хаос.

Цены на алюминий после санкций повысились до многолетних максимумов. Немецкая лоббистская группа заявила о возможности закрытия европейских заводов и о том, что автопроизводители могут столкнуться с нехваткой поставок.

Напомним, ранее, по данным агентства Bloomberg, у предприятий "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски международные торговые компании перестали покупать алюминий. Причиной послужило то, что котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций.

Как известно, 6 апреля в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

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