США и Россия готовы ответить на угрозы Северной Кореи: все заряжено и готово к бою

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы защищать себя от угрозы со стороны Северной Кореи

Об этом американский глава написал в своем аккаунте в Twitter.

"Военные средства на данный момент полностью готовы, все заряжено и готово к бою, если Северная Корея будет действовать глупо. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь", — подчеркнул Трамп.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!