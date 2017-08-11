США и Россия готовы ответить на угрозы Северной Кореи: все заряжено и готово к бою

В России системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы защищать себя от угрозы со стороны Северной Кореи

Об этом американский глава написал в своем аккаунте в Twitter.

"Военные средства на данный момент полностью готовы, все заряжено и готово к бою, если Северная Корея будет действовать глупо. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь", — подчеркнул Трамп.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 августа 2017 г.

Между тем, экс-глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР, сообщает РИА Новости.

По словам Озерова, российские военные отслеживают происходящее вокруг КНДР, а зоны возможных пусков ракет находятся под повышенным вниманием.

Он также отметил, что повышать меры безопасности на Дальнем Востоке побуждают действия не только Северной Кореи, но и возможный ответ США.

"Реакция Трампа на заявления Пхеньяна понятна и оправдана, одному государству в мире непозволительно угрожать другому нанесением ударов", — сказал Озеров, отметив, что реакция других стран в подобной ситуации была бы такой же.

Как сообщалось, ранее Трамп пообещал Северной Корее жесткий ответ в случае новых угроз в адрес Америки. "Пхеньяну лучше больше не угрожать Соединенным Штатам. Иначе они получат в ответ огонь и ярость, которых мир никогда прежде не видел", — подчеркнул он.

В ответ вооруженные силы КНДР заявили, что "серьезно рассматривают" оперативный план ракетного удара по территории вокруг острова Гуам в Тихом океане, где расположена военная авиабаза США. Американские и мировые политики осудили агрессивный выпад Трампа как такой, что не помогает решить конфликт вокруг Корейского полуострова.