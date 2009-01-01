США и Южная Корея проводят учения у берегов КНДР

США и Южная Корея регулярно проводят различные военные учения, что постоянно вызывает раздражение Пхеньяна.

Авианосец американского флота "Рональд Рейган", иллюстрация. Reuters

У побережья Корейского полуострова Соединенные Штаты Америки Южная Корея проводят совместные военно-морские учения на фоне роста напряжения в регионе.

Министерство обороны в Сеуле заявило, что в пятидневных маневрах примут участие около 40 кораблей, включая авианосец американского флота "Рональд Рейган", пишет Deutsche Welle.

Учения пройдут в Японском и Желтом морях к западу от Корейского полуострова. В заявлении Седьмого флота США говорится, что во время маневров будут отрабатывать "заметные и скоординированные боевые действия".

США и Южная Корея регулярно проводят различные военные учения, что постоянно вызывает раздражение Пхеньяна.

Стоит отметить, что Вашингтон накануне заявил, что привержен дипломатическому решению корейского кризиса.

Как известно, в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации президента США Дональда Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

В частности, 19 сентября президент США с трибуны Генассамблеи ООН пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею. По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал выступление Трампа "собачьим лаем", лидер КНДР Ким Чен Ын посчитал речь Трампа объявлением войны Пхеньяну.