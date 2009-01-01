США могут выйти из Совета ООН по правам человека — СМИ

Позиция Совета в отношении Израиля является одним из препятствий для США.

Во вторник, 6 июня Соединенные Штаты Америки намерены заявить о своем желании выйти из Совета ООН по правам человека, если не исчезнет так называемый "антиизраильский уклон".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, пишет Liga.net.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на прошлой неделе заявила, что решение о прекращении или продолжении пребывания США в Совете будет принято после окончания трехнедельной сессии в Женеве.

Журналисты отмечают, что позиция Совета в отношении Израиля является одним из препятствий для США, в частности, во времена президентства Джорджа Буша.

Также сообщается, что в мае некоторые организации, в том числе Freedom House, сообщали Хейли о контрпродуктивности выхода США из состава Совета, поскольку тогда он "несправедливо нацелится на Израиль в еще большей степени".

Во время бойкота США принятые в Совете решения пострадали "как в отношении решения худших нарушителей мира, так и в отношении его антиизраильского уклона", утверждают правозащитники в письме журналистам Reuters.

В феврале текущего года также сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Совета по правам человека ООН из-за якобы предвзятости последнего в отношении Израиля.

Напомним, Совбез ООН расширил санкции против КНДР.