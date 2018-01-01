США обвинили Россию в причастности к кибератакам на энергосистему

Разведка РФ проникла в энергетический, ядерный, торговый, водный, авиационный и промышленный секторы США.

Россию обвинили в очередной кибератаке epravda.com.ua

Россия причастна к согласованной операции по получению несанкционированного доступа к компьютерным системам, связанных с энергетическими сетями и прочей важной инфраструктурой США, включая авиационную, заявили в администрация президента Дональда Трампа

ФБР, Министерство внутренней безопасности и разведывательные службы зафиксировали, что российская разведка и другие лица, которые в прошлом году занимались кибератаками, проникли в энергетический, ядерный, торговый, водный, авиационный и промышленный секторы США, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники.

Они отметили, что российские хакеры получили доступ к компьютерным системам, провели сетевую разведку систем, которые контролируют ключевые элементы экономики США, а потом удалили доказательства своего проникновения.

В ответ правительство США помог компаниям остановить все несанкционированные проникновения и выдал предупреждение энергетическим компаниям об угрозе.

Источники издания также рассказали, что хакеры использовали материалы с открытым исходным кодом из общедоступных веб-сайтов компаний, чтобы получить информацию, которая позже использовалась для проникновения в сети.

Напомним, 15 марта Минфин США расширил санкции против России. В санкционный список внесены 14 физлиц и одна компания - Агентство интернет-исследований, которым руководит близкий к Кремлю Евгений Пригожин.