США обвинили Россию в причастности к кибератакам на энергосистему

Разведка РФ проникла в энергетический, ядерный, торговый, водный, авиационный и промышленный секторы США.
ФБР, Министерство внутренней безопасности и разведывательные службы зафиксировали, что российская разведка и другие лица, которые в прошлом году занимались кибератаками, проникли в энергетический, ядерный, торговый, водный, авиационный и промышленный секторы США, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники.
Они отметили, что российские хакеры получили доступ к компьютерным системам, провели сетевую разведку систем, которые контролируют ключевые элементы экономики США, а потом удалили доказательства своего проникновения.
В ответ правительство США помог компаниям остановить все несанкционированные проникновения и выдал предупреждение энергетическим компаниям об угрозе.
Источники издания также рассказали, что хакеры использовали материалы с открытым исходным кодом из общедоступных веб-сайтов компаний, чтобы получить информацию, которая позже использовалась для проникновения в сети.
Напомним, 15 марта Минфин США расширил санкции против России. В санкционный список внесены 14 физлиц и одна компания - Агентство интернет-исследований, которым руководит близкий к Кремлю Евгений Пригожин.