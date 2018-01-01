США отказали России в дружбе навсегда

Хейли подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBN.
"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем (доверять). Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - сказала Хейли, отметив, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным "должна была произойти".
По словам Хейли, американо-российский саммит "долго заставлял себя ждать" и подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.
Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что советник президента США Джон Болтон по национальной безопасности встретится в августе со своим коллегой из России.
"Единственная договоренность (на встрече президентов России и США в Хельсинки. - Прим.), которая была достигнута, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться. Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами", - заявила она.
Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.
Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.
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