США отказали России в дружбе навсегда

Хейли подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

Никки Хейли Фото: Reuters

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBN.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем (доверять). Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - сказала Хейли, отметив, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным "должна была произойти".

По словам Хейли, американо-российский саммит "долго заставлял себя ждать" и подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что советник президента США Джон Болтон по национальной безопасности встретится в августе со своим коллегой из России.

"Единственная договоренность (на встрече президентов России и США в Хельсинки. - Прим.), которая была достигнута, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться. Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами", - заявила она.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

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