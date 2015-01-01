США перебросили в Германию танки и пушки для защиты от российской агрессии

Операция НАТО предполагает постоянное присутствие американской танковой бригады в Европе на основе девятимесячной ротации.

США перебросили в Германию танки @estNATO

В немецкий порт города Бременхафен прибыли корабли с американскими военными грузовиками, танками и орудиями

Из Германии технику транспортируют в Польшу в рамках "единства альянса и поддержание мира в Европе", сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

В то же время, как сообщает Associated Press, таким образом, НАТО готовится к вероятной российской агрессии. Кроме техники в течение следующих двух недель в Европу прибудут около 3,5 тысяч военных 4-й пехотной дивизии Форта Карсон, штат Колорадо.

Отмечается, что с этого начинается новая операция НАТО, которая предполагает постоянное присутствие американской танковой бригады в Европе на основе девятимесячной ротации.

Сначала операцию развернут в Польше, а впоследствии еще в 7 странах от Эстонии до Болгарии, по которым Россия, скорее всего ударит, если решится на нападение. Штаб-квартира операции будет находиться в Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия проведет военные учения у границы с Россией.

Фото: @estNATO.