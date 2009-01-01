США перебросили в Литву семь истребителей накануне учений "Запад-2017" в Беларуси

В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании.

США перебросили в Литву семь истребителей tvc.ru

Накануне российско-белорусских учений "Запад-2017" , которые пройдут на территории Белоруси 14-20 сентября, в Литву прибыли семь американских истребителей.

Как сообщили в Министерстве обороны Литвы, на авиабазе Военно-воздушных сил в городе Шяуляй совершили посадку семь американских истребителей F-15C Eagle, пишет delfi.lt.

Последние два года миссию воздушной полиции НАТО из Литвы обычно осуществляли четыре союзнических истребителя. В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании. Они сменят контингент ВВС Польши, который охранял воздушное пространство Балтии четыре месяца. Американские военные будут участвовать в миссии воздушной полиции Альянса в странах Балтии пятый раз.

Также отмечается, что миссия укреплена за две недели до начала российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

В Беларуси утверждают, что в них будет задействовано 12700 военнослужащих, литовские представители полагают, что эта цифра искусственно занижена благодаря тому, что учения разбиты на отдельные части, и что реальная цифра может составлять 100 тысяч.

Литовская военная разведка утверждает, что в сценарии учений "Запад-2017", по всей видимости, будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО, не исключается вероятность умышленных или случайных инцидентов.

Россия и Беларусь заявляют, что предстоящие 14-20 сентября учения будут носить оборонный характер.

В пресс-релизе Минобороны Литвы о прибытии истребителей США учения "Запад" не упоминаются, только указано, что таким образом США "демонстрируют непоколебимое обязательство НАТО обеспечивать безопасность Балтийских стран".

Официальная церемония смены контингента в миссии состоится в среду, 30 августа.

Напомним, ранее в генштабе Беларуси заявили о вооруженных "правосеках", которые якобы разместятся на Ровенщине накануне учений "Запад-2017".