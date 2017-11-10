США планируют разместить на Донбассе 20 тысяч миротворцев — СМИ

В Белом доме комментировать информацию о миротворцах отказались.

Reuters

США планируют разместить на оккупированной части Донбасса 20 тысяч международных миротворцев.

Ожидается, что американские представители обсудят эту идею с российскими коллегами в течение ближайших дней, указали источники издания The Wall Street Journal, пишет Lenta.ru.

Также издание пишет, что в некоторых западных столицах, включая Париж и Берлин, есть надежда, что президент России Владимир Путин хочет найти выход из конфликта на востоке Украины.

В Белом доме комментировать информацию The Wall Street Journal отказались.

Напомним, ранее пециальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вывести свои войска с Донбасса перед размещением миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.