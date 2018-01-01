США поддерживают позицию России в ВТО - Politico

Речь идет о деле, которому в этом году еще предстоит рассмотрение.

По вопросам протекционизма позиции США и РФ удивительным образом совпадают Reuters

Речь идет о деле, которому в этом году еще предстоит рассмотрение. Оно касается ограничения, введенного в начале 2016 года Россией на транзит из Украины в Среднюю Азию и на Кавказ, куда украинские экспортеры могут добраться только используя российское железнодорожное и автомобильное сообщение, сообщает американское издание Politico.

Москва объясняет свои действия статьей 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле, которая позволяет странам-членам ВТО выходить за пределы своих обязательств в рамках этого соглашения исходя из соображений национальной безопасности.

Администрация США не предоставляла прямых комментариев по этому или иным спорам между Украиной и Россией, которые рассматриваются в ВТО. Впрочем, отмечает издание, администрация Трампа использует аналогичный российскому аргумент, оправдывая введение пошлины на сталь и алюминий.

"Спор, который касается базовой безопасности, является, по сути, политическим. И, таким образом, выходит за пределы полномочий и компетенции ВТО", — заявило правительство в недавней презентации, пишет Politico.

Впрочем, как сказала в интервью Politico бывшая судья ВТО Дженнифер Гиллман, эта статья не является настолько широкой, как ее трактует администрация Трампа, и может использоваться только в ситуациях, когда речь идет о ядерных материалах, торговле военным вооружением или оснащением и во время войны или иных "чрезвычайных ситуаций в международных отношениях".

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Ранее Всемирная торговая организации отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования, не признав нарушения со стороны России систематическими.

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