США пообещали объявить новые санкции против России уже завтра

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Никки Хейли анонсировали новые санкции против РФ в этот понедельник. Фото: Reuters

США объявят о новых санкциях в отношении России в понедельник, 16 апреля.

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

В интервью Fox News Хейли сообщила, что США продолжат санкционную политику в отношении Москвы. При этом она уточнила, что о новых ограничениях будет объявлено в понедельник.

Читайте также В Stratfor объяснили, как новые "болезненные" санкции США повлияют на отношения Путина с олигархами

Watch the latest video at foxnews.com

Напомним, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Как сообщалось, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Ранее российский социолог объяснил, как власти РФ используют антисанкции в своих целях. В стране власти вводят новые ограничительные меры против ее населения, считает Эйдман.

Также британские СМИ сообщили, что Великобритания уже готовит новый удар по российскому бизнесу. Под новые санкции попадут "российские олигархи в Великобритании".