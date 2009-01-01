США предлагают ввести нефтяное эмбарго против КНДР и заморозить активы Ким Чен Ына

В США предлагают заморозить активы правительства и лидера Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын. Reuters

Соединенные Штаты Америки подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который предусматривает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею , замораживание активов правительства и лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщили средства массовой информации США, информирует "Радио Свобода".

Кроме того, проект резолюции предусматривает запрет на передвижения Кима за границу и блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи и выплат средств десяткам тысяч северокорейцев, которые работают за пределами страны, зарабатывая валюту для правительства.

Также предложено заморозить активы национальной авиакомпании Северной Кореи Air Koryo, которая сейчас осуществляет рейсы в Пекин и еще несколько городов Китая и в российский Владивосток.

Причиной является новые испытания Пхеньяном ядерных боезарядов и баллистических ракет, что запрещено предыдущими резолюциями Совета безопасности ООН.

Россия и Китай, фактически поддерживающие Северную Корею, имеют право вето в Совете безопасности и уже резко осудили испытания в КНДР 3 сентября.

Ранее "Главред" сообщал, что глава минбороны США Джеймс Мэттис заявил: у Штатов есть много вариантов для уничтожения КНДР.

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