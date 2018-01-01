США представили ​​новую резолюцию по Украине

Документ содержит призыв к РФ немедленно прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований.

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий представила проект резолюци в поддержку США политического суверенитета и территориальной целостности Украины , Грузии и Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий представили в Конгрессе США проект резолюции, которая подтверждает поддержку Соединенными Штатами Америки политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы", - сказано в сообщении.

В документе из шести страниц текста, зарегистрированном под номером H. Res. 955, говорится, что США и дальше продолжат поддерживать усилия трех государств, направленных на восстановление территориальной целостности.

Резолюция содержит призыв к России немедленно положить конец военной поддержке незаконным вооруженным формированиям, которые действуют на территориях Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить попытку аннексировать Крым.

Ранее в МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики прокомментировали принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию с рекомендацией о выводе российских миротворцев. В ведомстве подчеркнули, что формат миротворческой операции под эгидой России может претерпеть изменения только после согласования с Тирасполем.

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