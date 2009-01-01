США разместят системы противоракетной обороны в Польше

Россия выражает обеспокоенность в связи с созданием американских баз ПРО в Польше и Румынии.
Об этом заявил директор по операциям Агентства по ПРО Министерства обороны США Гэри Пеннетт, сообщает ТАСС.
Согласно изложенной им информации, на завершение строительства этого объекта, оснащенного многоцелевым зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Aegis Ashore, Пентагон планирует выделить в 2018 финансовом году 90 миллионов долларов.
Работы, связанные с переброской в Польшу системы Aegis Ashore, идут по графику, с целью доставки (комплекса) в 2018 году, отмечалось в материалах, которыми оперировал Пеннетта.
Еще одну базу с комплексом Aegis Ashore США создали в румынском городке Девеселу, поставив ее на оперативное дежурство 12 мая 2016 года. Россия выражает обеспокоенность в связи с созданием этих двух баз.
Как сообщил Пеннетт, в целом работы, относящиеся к ЗРК Aegis, в следующем году предполагается профинансировать в объеме 1,7 млрд долл. Часть этих средств планируется направить в том числе на закупку 34 перехватчиков SM-3 IB, чтобы довести их общее количество до 287 единиц, а также на приобретение шести SM-3 IIA, уточнил представитель Агентства по ПРО.