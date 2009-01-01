США разместят системы противоракетной обороны в Польше

Россия выражает обеспокоенность в связи с созданием американских баз ПРО в Польше и Румынии.

Соединенные Штаты Америки в 2018 году продолжат строительство базы американской системы противоракетной обороны в польском населенном пункте Редзиково.

Об этом заявил директор по операциям Агентства по ПРО Министерства обороны США Гэри Пеннетт, сообщает ТАСС.

Согласно изложенной им информации, на завершение строительства этого объекта, оснащенного многоцелевым зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Aegis Ashore, Пентагон планирует выделить в 2018 финансовом году 90 миллионов долларов.

Работы, связанные с переброской в Польшу системы Aegis Ashore, идут по графику, с целью доставки (комплекса) в 2018 году, отмечалось в материалах, которыми оперировал Пеннетта.

Еще одну базу с комплексом Aegis Ashore США создали в румынском городке Девеселу, поставив ее на оперативное дежурство 12 мая 2016 года. Россия выражает обеспокоенность в связи с созданием этих двух баз.

Как сообщил Пеннетт, в целом работы, относящиеся к ЗРК Aegis, в следующем году предполагается профинансировать в объеме 1,7 млрд долл. Часть этих средств планируется направить в том числе на закупку 34 перехватчиков SM-3 IB, чтобы довести их общее количество до 287 единиц, а также на приобретение шести SM-3 IIA, уточнил представитель Агентства по ПРО.