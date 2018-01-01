США сняли ограничения на оказание Украине и Грузии военной помощи

Снятие ограничений, введенных администрацией Обамы, позволит резко нарастить объемы военной помощи Украине и Грузии.

Митчелл заявил, что Штаты уже продемонстрировали свою приверженность защите стран НАТО @USEmbassyKyiv

В Государственном департаменте США сообщили, что будут увеличивать и усиливать поставки вооружения в Грузию и Украину , пострадавших от агрессивных действий РФ, путем снятия введенных администрацией Барака Обамы ограничений на предоставление военной помощи для стран, страдающих от российской агрессии.

Об этом во время выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Митчелл заявил, что Штаты уже продемонстрировали свою приверженность защите стран НАТО, усилив физические силы обороны Запада.

"Мы предоставляем военную помощь Украине, Грузии, Молдове, странам Балтии и другим европейским государствам. В этом и следующим годах администрация Трампа затребовала более 11 миллиардов долларов на расширение Европейской инициативы сдерживания. Параллельно мы наращиваем средства самозащиты для государств, находящихся на границе и на которые, в первую очередь, направлены российские военные угрозы - это Украина и Грузия", - подчеркнул Митчелл.

Помощник государственного секретаря добавил, что для этого Вашингтон отменил ограничения Барака Обамы, которые запрещали повышать оборонную помощь Киеву и Тбилиси.

Читайте также Нацгвардия похвасталась новым американским летальным оружием: фото

Напомним, ранее в Конгрессе США согласовали сумму военной помощи Украине.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram