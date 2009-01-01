США требуют закрыть консульство РФ и сократить число российских дипломатов — СМИ

Соответствующие требования РФ должна выполнить до субботы, 2 сентября.

США требуют закрыть консульство РФ joinfo.ua

Российская Федерация должна закрыть свое консульство в Сан-Франциско и уменьшить число российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Как пишет USA Today, Администрация президента Дональда Трампа предприняла меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России, сообщает УНИАН.

В частности, в США требуют от РФ закрыть российское консульство в Сан-Франциско (штат Калифорния) и уменьшить число российских дипломатов в посольстве РФ в Вашингтоне и в консульстве в Нью-Йорке.

Как сообщили в Государственном департаменте США, соответствующие требования РФ должна выполнить до субботы, 2 сентября.

Представитель Госдепартамента Хезер Науерт заявила, что этот шаг создаст "паритет" между странами, которые будут иметь равное количество консульств — по три — в каждой стране.

Напомним, ранее Россия потребовала от США по состоянию на 1 сентября сократить число работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

В свою очередь государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США к 1 сентября подготовят ответ на решение руководства России о сокращении числа сотрудников американских дипломатических представительств в РФ.