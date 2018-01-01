США вмешались в конфликт между Венгрией и Украиной

На встрече главы государств обсудили необходимость поддержки украинского населения из-за российской агрессии.

Помпео на официальной встрече с Сиярто коснулся украинского вопроса Фото: УНН

В Вашингтоне Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто . В ходе диалога американский чиновник подчеркнул важность предоставления помощи Украине в связи в агрессивной политикой России.

Как сообщает Голос Америки, представитель США подчеркнул необходимость обеспечения взаимодействия Украины и НАТО в контексте российской агрессии.

Помпео в разговоре с Сиярто добавил, что Венгрия должна понимать ключевое значение противостояния России в центральной Европе.

По информации ресурса, глава венгерского МИДа согласился с аргументами Госсекретаря США.

Напомним, Бухарест заявил о желании завершить спор с Украиной относительно нового образовательного закона. Для поиска выхода из сложившейся ситуации предлагается создать межправительственную рабочую группу, которой поручат следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно языкового вопроса.

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