США ввели новые правила выдачи виз

Если кто-то приедет в США как турист, влюбится, выйдет замуж и подаст на грин-карту, то он получит отказ.

Reuters Соединенные Штаты Америки ужесточили правила выдачи виз.

Об этом со ссылкой на телеграмму за подписью госсекретаря Рекса Тиллерсона, разосланную в американские дипмиссии сообщает The New York Times, пишет Медуза.

Новые правила, следует из телеграммы, обязывают получившего визу в течение трех месяцев после въезда в США соблюдать заявленные им цели поездки. Ранее такое требование касалось лишь первого месяца пребывания в стране.

В случае, если получатель визы в течение трех месяцев изменит свои планы, например, устроится на работу, заключит брак с гражданином США или пойдет учиться, то это будет расцениваться как "заведомая ложь" при подаче заявки.

Таким образом, нарушителям правил будет крайне сложно получить повторную визу, а если они на момент выявления нарушения будут все еще находиться на территории США, то им будет грозить депортация.

"Если кто-то приедет в США как турист, влюбится, выйдет замуж и подаст на грин-карту, то он получит отказ. Это значительное изменение правил", — заявила Дайана Риш из Ассоциации иммиграционных юристов.

Изменение заявленных целей поездки более чем через три месяца после въезда в США также является нежелательным, но не будет расцениваться как "заведомая ложь".

СМИ расценивают новые правила получения виз как очередной шаг администрации президента США Дональда Трампа по усилению контроля за легальной миграцией.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет изменить правило получения грин-карт, которые дают право на работу и постоянное проживание в стране.