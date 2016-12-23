США ввели санкции против российских банкиров

В черный список вошли 9 персон.

США ввели санкции против руководства базирующегося в Москве Темпбанка из-за Сирии.

Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов, пишет lenta.ru.

В черный список вошли заместители председателя правления Николай Ахломов, Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель Наблюдательного совета Андрей Дубиняк, а также члены Набсовета Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев и Елена Жирова.

Несколько дней назад власти США решили расширить санкции, введенные против России из-за ее агрессии в Украине.

Напомним, Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России из-за ситуации в Украине.