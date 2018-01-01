США выдвинули ультиматум Ирану

Майкл Помпео поставил 12 условий Тегерану.

Майкл Помпео. Reuters

Госсекретариат США пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями в истории", если Тегеран не согласится на требования Белого дома.

С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео, потребовав гарантий того, что "у Ирана никогда не будет возможности получить доступ к ядерному оружию".

"Во-первых, мы окажем беспрецедентное финансовое давление на режим. Лидеры в Тегеране не должны сомневаться в серьезности наших намерений. Санкции будут только усиливаться и становиться все более болезненными в том случае, если режим не изменит свой курс", - сказал глава американского МИД в ходе выступления в Стратегическом исследовательском институте США Heritage Foundation.

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Список включает в себя 12 требований, передает агентство AP. По его словам, выбранный нынешним руководством Ирана курс является "неприемлемым и непродуктивным".

Помимо гарантий по ядерному оружию, Тегеран должен прекратить обогащение урана, предоставить "неограниченный доступ на места ядерных разработок", отказался от "некоторых действий на Ближнем Востоке" и отпустить всех задержанных американских граждан, прекратить поддерживать повстанцев–хуситов в Йемене и ливанскую военизированную организацию "Хезболла", вывести военных из Сирии и прекратить "угрозы" в сторону Израиля.

Помпео подчеркнул, что у "Ирана больше никогда не будет карт-бланша в доминировании на Ближнем Востоке", добавив, что сделка не является самоцелью: "Главное - защитить американский народ", - уточнил Помпео.



Ранее Еврокомиссия запретила компаниям Евросоюза соблюдать санкции США после выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки.

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